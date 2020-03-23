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Из-за коронавируса Почта России приостанавливает прием международных отправлений

Из-за коронавируса Почта России приостанавливает прием международных отправлений

Почтовые сообщения прекращены по инициативе некоторых стран, которые не обрабатывают входящую и исходящую почту и опасаются распространения коронавируса.

Почта России пока не будет принимать отправления в страны, которые временно прекратили прием посылок и кореспонденции, сообщает пресс-служба тульского отделения Почты России.

Об ограничениях объявили Монголия, Кувейт, Ливия, Перу, Молдавия, Шри-Ланка, Тунис, Каймановы острова, Французская Полинезия, Ливан, Филиппины, Мальдивы, остров Пасхи (Чили), Мьянма, Эквадор.

Все они не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту для недопущения распространения коронавируса, именно поэтому и заявили о введении таких мер.

Меры эти временные. Почта России возобновит прием отправлений в адрес данных стран после снятия карантинных ограничений.

 

Стоит отметить, что в настоящий момент в мире нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. ВОЗ также исключает возможность передачи вируса через почтовые отправления.

Сюжет: Коронавирус
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