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В тульском поселке ревнивец избил соперника палкой

В тульском поселке ревнивец избил соперника палкой

Потерпевший обратился в полицию.

В ночь на субботу полицейским поступило заявление от жителя поселка Менделеевский. По предварительным данным, на улице его избил мужчина. Потерпевший получил различные травмы головы и правой кисти. При этом обратившийся, предположительно, находился в состоянии опьянения.

– В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции определили местонахождение вероятного подозреваемого. Тот признался в содеянном, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Выяснилось, что 48-летний злоумышленник избил 39-летнего потерпевшего деревянной палкой из-за ревности к их общей знакомой.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства умышленного причинения вреда здоровью.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:00 +5
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