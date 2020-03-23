В тульском поселке ревнивец избил соперника палкой

В ночь на субботу полицейским поступило заявление от жителя поселка Менделеевский. По предварительным данным, на улице его избил мужчина. Потерпевший получил различные травмы головы и правой кисти. При этом обратившийся, предположительно, находился в состоянии опьянения.

– В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции определили местонахождение вероятного подозреваемого. Тот признался в содеянном, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Выяснилось, что 48-летний злоумышленник избил 39-летнего потерпевшего деревянной палкой из-за ревности к их общей знакомой.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства умышленного причинения вреда здоровью.