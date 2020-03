Тульские врачи поддержали флешмоб против распространения коронавируса

Малайзийские врачи запустили в соцсетях флешмоб #StayHome (пер. - оставайся дома) со слоганом «Я работаю ради тебя, останься дома ради меня».

Сотрудники больниц по всему миру фотографируются в халатах и медицинских масках с этой надписью в руках и призывают местных жителей не покидать дом без крайней необходимости.

My heart can't ??



"We also have family but we can't stay home...Be responsible and STAY HOME because I can't"



...."HELP US"



Healthcare workers are literally risking it all to save us. Realize that.



They are humans not robots. Over worked, under staffed. ??



STAY HOME! pic.twitter.com/M3iO2gRcl2