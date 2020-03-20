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В Туле на улице Рихарда Зорге сгорела голубятня и сарай

В Туле на улице Рихарда Зорге сгорела голубятня и сарай

Дымом от пожара заволокло несколько многоэтажек.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 20 марта рядом с подлежащим сносу нежилым домом №28-б по ул. Рихарда Зорге начался пожар. Загорелся блок сараев с голубятней.

К моменту приезда на место огнеборцев постройки горели открытым огнем. Дымом от пожара заволокло близлежащие дома.  

На момент публикации новости на месте работают два пожарных расчета. Известно, что людей и животных в сгоревших сараях не было. 

Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Галерея
Пожар на ул. Р. Зорге, Фото: 1
Пожар на ул. Р. Зорге, Фото: 2
Пожар на ул. Р. Зорге, Фото: 3
Пожар на ул. Р. Зорге, Фото: 4
Пожар на ул. Р. Зорге, Фото: 5
Пожар на ул. Р. Зорге, Фото: 6
Пожар на ул. Р. Зорге, Фото: 7
Пожар на ул. Р. Зорге, Фото: 8
Пожар на ул. Р. Зорге, Фото: 9
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:55 +3
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