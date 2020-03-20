В Туле на улице Рихарда Зорге сгорела голубятня и сарай

Дымом от пожара заволокло несколько многоэтажек.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 20 марта рядом с подлежащим сносу нежилым домом №28-б по ул. Рихарда Зорге начался пожар. Загорелся блок сараев с голубятней.

К моменту приезда на место огнеборцев постройки горели открытым огнем. Дымом от пожара заволокло близлежащие дома.

На момент публикации новости на месте работают два пожарных расчета. Известно, что людей и животных в сгоревших сараях не было.

Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.