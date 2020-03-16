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Myslo узнал, как самостоятельно провериться на коронавирус
Спойлер: никак.
Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.
Мы спросили региональный минздрав, кто и как может провериться на коронавирус. И вот что узнали.
Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками в случае:
- прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов;
- наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;
- наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии по Тульской области.
В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся.
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