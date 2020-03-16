В тульском поселке прошел крупный турнир по греко-римской борьбе

Фото: МБУ СШ «Олимп».

14 марта в поселке Ленинский в спортшколе «Олимп» состоялся традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России А. М. Белоусова.

В турнире приняли участие 111 спортсменов 2011−2012 г. р. из Белоруссии, Башкирии, Оренбургской области, Архангельска, Тулы и Тульской области.

В жесткой борьбе наши ребята завоевали серебряные и бронзовые медали. В своих весовых категориях Егор Сидоров стал вторым, Егор Селиванов, Назар Бутиченко, Богдан Бурмистров заняли третьи места.

Кроме того, главный судья соревнований Дмитрий Шереметьев отметил спортсменов отделения греко-римской борьбы СШ «Олимп», выполнивших нормативы III спортивного разряда, и от администрации спортшколы вручил ценные призы Сергею Шереметьеву, Богдану Хабарову, Арсению Сысоеву.