Синоптики: начало весны откладывается

Погода будет не такой комфортной, как в начале весны.

Обширный и мощный циклон в прошедшие выходные обеспечил Тульскую область снегопадами, метелью и резким похолоданием. Однако с 16 марта погода постепенно изменится к лучшему. Осадки прекратятся до субботы, и во вторник и среду ненадолго будет проглядывать солнце.

Но ночью минусовые температуры сохранятся — до -1, днем столбики термометров поднимутся до +3. А показания барометров вырастут до 752 мм рт. ст.

К середине недели ветер подует с запада и возвратит атлантическое тепло, которое не только вернет температурный фон в климатическое русло, но и в среднем на 3-4 градуса превысит многолетнюю норму.

В пятницу воздух может прогреться до +7 и снег растает. Но к субботе столбики термометров снова опустятся до +3. А значит, рассчитывать на наступление метеорологической весны не приходится. Синоптики говорят, что вторая половина марта будет не такой комфортной, как начало месяца.