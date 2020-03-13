Тульский минздрав закупит экспресс-тесты для выявления коронавируса

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Об этом стало известно на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководитель оперативной группы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин сообщил, что региональные медучреждения готовы к оказанию необходимой помощи гражданам.

На железнодорожных вокзалах региона работают медицинские пункты для первичной медицинской консультации пассажиров. При выявлении признаков заболевания граждане будут направляться в больницы. На городском автовокзале Тулы 16 марта начнёт работу временный медпункт.

Ведется профилактическая работа на крупных промышленных предприятиях региона. Усилен контроль за проведением дезинфекционных мероприятий в организациях торговли и общественного питания, на транспорте.

В ходе заседания комиссии губернатор поручил руководителю областного минздрава Алексею Эрку проработать вопрос закупок экспресс-тестов на выявление новой короновирусной инфекции:

«Мы будем мониторить ситуацию и на основе этого принимать взвешенные и правильные решения. Халатности и формального подхода быть не должно», – подчеркнул Алексей Дюмин.