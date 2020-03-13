Погода в Туле 14 марта: дождь со снегом и сильный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидается дождь со снегом (до 1 мм за сутки).

Температура воздуха по области ночью – от нуля до 5 градусов тепла, днём – от +4 до +9. Ветер западной четверти, 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.