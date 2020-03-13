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Погода в Туле 14 марта: дождь со снегом и сильный ветер

Погода в Туле 14 марта: дождь со снегом и сильный ветер

Синоптики обещают днём до +9 градусов и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидается дождь со снегом (до 1 мм за сутки).

Температура воздуха по области ночью – от нуля до 5 градусов тепла, днём – от +4 до +9. Ветер западной четверти, 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 730-735 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +4
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