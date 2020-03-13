Электроснабжение в Тульской области полностью восстановлено

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Специалисты завершили ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в регионе полностью восстановлено электроснабжение. На местах работали аварийно-восстановительные бригады ПАО «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» и оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 30 человек личного состава и 10 единиц техники. Сотрудники спасательного ведомства напоминают правила безопасности при аварийном отключении электроснабжения: