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Электроснабжение в Тульской области полностью восстановлено
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Электроснабжение в Тульской области полностью восстановлено

Специалисты завершили ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в регионе полностью восстановлено электроснабжение. На местах работали аварийно-восстановительные бригады ПАО «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» и оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 30 человек личного состава и 10 единиц техники. Сотрудники спасательного ведомства напоминают правила безопасности при аварийном отключении электроснабжения:

  • Выключите все электроприборы и оборудование, также выключите все освещение, кроме одного источника, чтобы узнать, когда электроснабжение будет восстановлено.
  • Не оставляйте зажженные свечи без присмотра и храните их в месте, не доступном для детей.
  • При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их.
  • Если провод, оборвавшись, упал рядом – выходите из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками, держа ступни ног вместе, чтобы избежать поражения шаговым напряжением.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:42 0
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