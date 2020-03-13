Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
Электроснабжение в Тульской области полностью восстановлено
Специалисты завершили ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в регионе полностью восстановлено электроснабжение. На местах работали аварийно-восстановительные бригады ПАО «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» и оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 30 человек личного состава и 10 единиц техники. Сотрудники спасательного ведомства напоминают правила безопасности при аварийном отключении электроснабжения:
- Выключите все электроприборы и оборудование, также выключите все освещение, кроме одного источника, чтобы узнать, когда электроснабжение будет восстановлено.
- Не оставляйте зажженные свечи без присмотра и храните их в месте, не доступном для детей.
- При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их.
- Если провод, оборвавшись, упал рядом – выходите из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками, держа ступни ног вместе, чтобы избежать поражения шаговым напряжением.
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