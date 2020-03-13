Как тулякам обратиться к городским чиновникам: адреса и телефоны
Обращения можно направлять в письменном виде, а также по электронной почте и телефону доверия.
Жители Тулы могут направить заявление, обращение или жалобу в городскую администрацию различными способами.
Телефон доверия: 33-11-37, 33-80-71. Адрес электронной почты: pismo@cityadm.tula.ru. Факс: 36-36-00. Почтовый адрес: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 2.
График личного приёма граждан сотрудниками городской администрации публикуется здесь. Информацию о ходе рассмотрения уже направленных обращений можно узнать по телефону: 36-36-00.
Также туляки могут направить обращения в территориальные управления администрации:
- Пролетарский округ: 300004, Тула, ул. Марата, д. 162-А. Телефоны: 41-02-51, 41-04-91. Адреса электронной почты: proladm@cityadm.tula.ru , shestakovsv@cityadm.tula.ru
- Центральный округ: 300041, Тула, ул. Тургеневская, д. 67, к. 28 (физические лица), к. 19 (юридические лица). Телефон: 31-28-47, факс: 31-27-13. Адрес электронной почты: TUCentr@cityadm.tula.ru
- Зареченский округ: 300002, г. Тула, ул. Литейная, д.10. Телефон: 47-32-94, факс: 47-66-15, телефон «горячей линии»: 47-58-58. Адрес электронной почты: zaradm@cityadm.tula.ru
- Привокзальный округ: 300013, г. Тула, ул. Болдина, д. 50. Телефон: 22-44-24. Адрес электронной почты: PyatisotskovEI@cityadm.tula.ru
- Советский округ: 300041, ул. Вересаева, д. 2, к. 210. Телефон: 30-17-10. Адрес электронной почты: komarovaee@cityadm.tula.ru.
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