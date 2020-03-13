новости
новости
Регистрация
Как тулякам обратиться к городским чиновникам: адреса и телефоны

Как тулякам обратиться к городским чиновникам: адреса и телефоны

Обращения можно направлять в письменном виде, а также по электронной почте и телефону доверия.

Жители Тулы могут направить заявление, обращение или жалобу в городскую администрацию различными способами.

Телефон доверия: 33-11-37, 33-80-71. Адрес электронной почты: pismo@cityadm.tula.ru. Факс: 36-36-00. Почтовый адрес: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 2.

График личного приёма граждан сотрудниками городской администрации публикуется здесь. Информацию о ходе рассмотрения уже направленных обращений можно узнать по телефону: 36-36-00.

Также туляки могут направить обращения в территориальные управления администрации:

  • Пролетарский округ: 300004, Тула, ул. Марата, д. 162-А. Телефоны: 41-02-51, 41-04-91. Адреса электронной почты: proladm@cityadm.tula.ru , shestakovsv@cityadm.tula.ru
  • Центральный округ: 300041, Тула, ул. Тургеневская, д. 67, к. 28 (физические лица), к. 19 (юридические лица). Телефон: 31-28-47, факс: 31-27-13. Адрес электронной почты: TUCentr@cityadm.tula.ru
  • Зареченский округ: 300002, г. Тула, ул. Литейная, д.10. Телефон: 47-32-94, факс: 47-66-15, телефон «горячей линии»: 47-58-58. Адрес электронной почты: zaradm@cityadm.tula.ru
  • Привокзальный округ: 300013, г. Тула, ул. Болдина, д. 50. Телефон: 22-44-24. Адрес электронной почты: PyatisotskovEI@cityadm.tula.ru
  • Советский округ: 300041, ул. Вересаева, д. 2, к. 210. Телефон: 30-17-10. Адрес электронной почты: komarovaee@cityadm.tula.ru.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 −2
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыобращения гражданкак обратиться в администрацию Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Электроснабжение в Тульской области полностью восстановлено
Электроснабжение в Тульской области полностью восстановлено
В Тульской области пропал 20-летний парень
В Тульской области пропал 20-летний парень
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.