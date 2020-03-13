Как тулякам обратиться к городским чиновникам: адреса и телефоны

Обращения можно направлять в письменном виде, а также по электронной почте и телефону доверия.

Жители Тулы могут направить заявление, обращение или жалобу в городскую администрацию различными способами.

Телефон доверия: 33-11-37, 33-80-71. Адрес электронной почты: pismo@cityadm.tula.ru. Факс: 36-36-00. Почтовый адрес: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 2.

График личного приёма граждан сотрудниками городской администрации публикуется здесь. Информацию о ходе рассмотрения уже направленных обращений можно узнать по телефону: 36-36-00.

Также туляки могут направить обращения в территориальные управления администрации: