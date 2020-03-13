ЧП в Тульской области: без электроэнергии остались 6 районов и 4 городских округа

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

13 марта 2020 года на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в Щекинском, Дубенском, Заокском, Богородицком, Чернском, Ясногорском районах, городе Кимовске, Алексине, Донском и Туле. Об этом сообщает региональное МЧС.

На место происшествия выехали бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативные группы.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и администраций муниципальных образований.