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Реконструкция «тульских горок» на М-4 «Дон» завершится к 2021 году
Фото: сайт «Автодора».

Реконструкция «тульских горок» на М-4 «Дон» завершится к 2021 году

А дорогу в южном направлении завершат ремонтировать к лету 2020 года.

Реконструкцию трассы М-4 «Дон» в Тульской области с 211-го по 218-й км и с 222-го по 225-й прямого направления, то есть из Москвы на юг, планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщает «Автодор». На данный момент участки находятся в высокой степени готовности. Реконструкция этой части трассы началась в конце 2018 года, основные работы были выполнены еще в прошлом году.

Что касается обратного направления, с юга на Москву, с 275-го по 287-й км, то сейчас на этом отрезке идут подготовительные работы по расширению дороги и дальнейшему пуску движения по временной схеме. Он запланирован на май текущего года.

Все работы планируется завершить в 2021 году.

Отметим, что автодорога М-4 «Дон» в Тульской области идет по холмистой местности и представляет собой серию резких спусков и крутых подъемов. За что этот отрезок дороги (всего 4 полосы, в каждом направлении их по 2) получил название «тульские горки». 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 16:18 +2
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