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Депутаты Тульской облдумы одобрили поправки в Конституцию страны

Депутаты Тульской облдумы одобрили поправки в Конституцию страны

12 марта состоялось внеочередное заседание регионального заксобрания. Главный вопрос повестки – отзыв на законопроект о поправках в Основной закон РФ.

Согласно ст. 136 Конституции России поправки в нее вступают в силу после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей регионов страны. 12 марта в полдень во многих регионах России прошли внеочередные собрания заксобраний.

В Тульской области на внеочередное заседание облдумы пришли 33 из 34 депутатов. К ним обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он говорил о большом значении общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ – оно состоится 22 апреля по инициативе президента. Отметил, что обсуждение поправок вызвало живой отклик в обществе.

– В рабочую группу по подготовке поправок поступили сотни предложений, в том числе от туляков. Предложенные поправки носят всеобъемлющий характер и касаются суверенитета страны, ужесточения требований к чиновникам. Пришло время конституционно гарантировать нашим гражданам безусловное выполнение социальных обязательств государства: индексацию пенсий и социальных пособий, зарплату не ниже прожиточного минимума, обязательное социальное страхование, — подчеркнул Алексей Дюмин.

По словам главы региона, поправки касаются и гражданского общества – его институты смогут получить больше помощи от государства для реализации своих проектов. Обновленная Конституция поможет пресечь попытки переписать историю, умалить роль нашей страны в победе над фашизмом.   

Алексей Дюмин подчеркнул исключительную роль нашего региона в становлении российской государственности:

– В общероссийском голосовании наш регион должен показать пример всей стране — организовать голосование на должном уровне при активном участии граждан, – заявил губернатор и попросил председателя Тульской облдумы Сергея Харитонова создать Штаб общественной поддержки.

Напомним, что Сергей Харитонов входит в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ. Он же работал над Основным законом страны и в 1993 году.

32 депутата Тульской облдумы одобрили законопроект о поправках в Конституцию.

– Конституцию мы принимали 27 лет назад. Общество, страна не стоят на месте, и поправки, которые внес президент и которые мы рассматривали на заседаниях рабочей группы, отражают современные изменения. Впервые в Конституции закреплены понятия суверенитета страны и социального государства. Больше полномочий получил парламент страны, новые возможности прописаны и для органов местного самоуправления, – пояснил Сергей Харитонов. – Конституция приобретает новый яркий характер. Она – новый этап в развитии государства. Народное голосование будет проходить несколько дней, и у каждого гражданина будет возможность высказать свою позицию по этому вопросу.

Что касается Штаба общественной поддержки, то, по словам спикера облдумы, главная его задача – максимально доступно разъяснить тулякам суть поправок в Основной закон, создать тулякам все условия для участия в голосовании.

Николай Воробьев, первый заместитель председателя Тульской облдумы, руководитель фракции «Единая Россия», считает, что внесение изменений в Конституцию давно назрело. 27 лет назад страна была абсолютно другой, и действующая Конституция требует дополнений:

– Этот процесс проходили практически все страны Европы, поправки в Конституцию – нормальная практика для любого государства. Что касается изменений, за которые мы сегодня голосовали, для меня очень важно положение о целостности и нерушимости нашей страны. Территории, доставшиеся нам от предков, которые были не завоевателями, а собирателями земель русских и передали нам их в наследство, мы должны передать детям и внукам. Отчуждать их недопустимо. Это касается и таких территорий, как Курилы, Крым, на которые, мы знаем, претендуют сегодня некоторые государства. Очень важный тезис – защита прав гражданина, где бы он ни находился, в том числе за рубежом. Основные положения Конституции будут превалировать над международными правовыми актами, и интересы нашего государства будут превыше всего.

Александр Балберов, зампред Тульской облдумы, руководитель фракции ЛДПР, считает, что при обсуждении поправок в Конституцию страны не может быть воздержавшихся:

– Поправки давно назрели. Я изучил досконально все поправки, сравнил их с текстами действующих статей и увидел много положительного! Во-первых, в Конституции черным по белому будет записано: «Российская Федерация является правопреемником СССР». Этим мы ставим точку в обсуждении этого вопроса. Во-вторых, некоторое время назад мы искали духовные скрепы. А ведь это – наша история и культура. И в поправках я вижу: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». И это правда! У кого еще есть такая богатая история, как у нашей страны?! В-третьих, «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Великолепно сказано! И заметьте: не выделяется какой-то конкретный период времени – все защитники Отечества. Вот она – связь поколений! И она будет отражена в Основном законе. Поэтому с чистой совестью я сегодня проголосовал за эти поправки в Конституцию.

Сергей Гребенщиков, зампред комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Тульской облдумы, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», считает, что день всенародного голосования станет днем выбора будущего:

– Сегодня не важно, какой политической партией внесены те или иные поправки, сколько их вошло в окончательный вариант, сколько не вошло. Важно, что граждане будут сами решать судьбу этих поправок. Главное, чтобы люди пришли и выразили свое мнение. 22 апреля очень важный день в истории России, потому что состоится выбор нашего будущего. Благодаря поправкам, например, чиновникам наконец-то запретят иметь иностранное гражданство, счета в зарубежных банках. Это касается не только президента и председателя правительства, это касается депутатов и судей. Мне довелось работать с известной актрисой Риммой Марковой, которая говорила, что люди, которые имеют «запасные аэродромы» в других странах, не связывают будущее с нашей страной. Теперь благодаря Конституции таких «запасных аэродромов» не будет. И я надеюсь, что россияне и туляки поддержат эти поправки.

Виктория Ермакова, депутат облдумы, руководитель фракция «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», считает, что поправки важны для каждого гражданина, потому что закрепляют социальные гарантии:

– Обратите внимание на статью 75, которая гарантирует улучшение системы пенсионного обеспечения. Эти и другие предложенные поправки помогут повысить качество жизни россиян, создать необходимые условия для оказания достойной медицинской помощи, поддержки инвалидов и малообеспеченных семей с детьми. Кроме этого, предложенные поправки позволяют расширить полномочия правительства Российской Федерации в социальной сфере.

Андрей Мазов, депутат Тульской облдумы, руководитель регионального отделения «Партии Роста», считает, что поправки важны для экономики страны:

– Поправки в Основной закон закрепляют единство системы публичной власти в России, ее сбалансированность. Эти изменения инициировал Президент России Владимир Путин. Он является очень опытным политиком, четвертый срок руководит страной и прекрасно «изнутри» знает все детали функционирования системы власти. Предложенные поправки важны, потому что власть становится более стабильной. Это имеет огромное значение для экономики страны, для бизнеса, потому что стабильность – плацдарм для роста. Более века назад российский премьер-министр Столыпин произнес фразу: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Исходя из этого принципа мы и поддержали сегодня поправки в Конституцию».

Юрий Моисеев, председатель комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Тульской облдумы, руководитель фракции «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», считает, что поправки направлены на развитие страны:

– Мне, как человеку семейному, очень приятно видеть, что забота о семье и детях отражена теперь в Основном законе более подробно. В поправках записано, что семья – это союз мужчины и женщины. Я считаю, это правильно! Уверен, что закрепление приоритета семьи в Конституции будет способствовать тому, чтобы в России появлялись новые перинатальные центры, детские сады, школы, спортивные сооружения, творческие центры. Конечно, главная роль в воспитании ребенка принадлежит семье, но задача государства – поддержать семьи и в этом вопросе, чтобы дети росли здоровыми, были патриотами своей Родины и в будущем успешно трудились на благо нашей страны.

Напомним, что в самом законе о внесении поправок в Конституцию говорится, что он вступает в силу «со дня его официального опубликования после одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей». Там же указано, что положения ст. 1 закона, в которой, собственно, и прописаны все поправки, подлежащие внесению в Конституцию, вступит в силу только в случае их одобрения более чем половиной граждан, принявших участие в ходе общероссийского голосования. Однако еще до проведения такого голосования свою оценку поправкам должен дать Конституционный суд. Если тот сочтет поправки не соответствующими Конституции, голосование будет отменено и поправки в силу не вступят.

В случае одобрения на голосовании президент должен будет подписать указ об официальном опубликовании обновленной Конституции с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.


 

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