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Жителя Тульской области спустя 10 лет задержали за изнасилование

Жителя Тульской области спустя 10 лет задержали за изнасилование

Пока шло расследование, преступник уже успел отсидеть за подобное преступление в другом регионе.

Спустя 10 лет после совершения преступления в Тульской области был задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании жительницы Донского. Преступление было совершено еще в мае 2010 года на улице Калинина.

Отметим, что на протяжении нескольких лет предварительное следствие по делу было приостановлено из-за того, что личность насильника не удалось установить.

– Несмотря на длительный временной промежуток, прошедший с момента совершения преступления, в рамках работы постоянно действующей межведомственной рабочей группы по раскрытию преступлений прошлых лет в 2020 году были добыты доказательства причастности конкретного лица к совершению указанного преступления, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Выяснилось, что подозреваемый в 2016 году был осужден и отбывал наказание за подобное преступление в другом регионе.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:57 +3
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