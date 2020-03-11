Алевтина, Антон, Василий: названы самые редкие имена новорожденных в феврале

В феврале 2020 года в Тульской области родились 352 девочки и 422 мальчика. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.

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