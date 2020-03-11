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Алевтина, Антон, Василий: названы самые редкие имена новорожденных в феврале

Алевтина, Антон, Василий: названы самые редкие имена новорожденных в феврале

А какие самые популярные?

В феврале 2020 года в Тульской области родились 352 девочки и 422 мальчика. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.

Самые популярные имена месяца: Артём, Андрей, Александр, Богдан, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Роман, Анна, Алиса, Анастасия, Варвара, Виктория, Дарья, Екатерина.

Редкие имена: Алевтина, Антонина, Арина, Ася, Вера, Анатолий, Антон, Василий, Всеволод, Денис.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:06 +5
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