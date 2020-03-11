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Под Тулой съехал в кювет мусоровоз: перевернулся прицеп с отходами

Под Тулой съехал в кювет мусоровоз: перевернулся прицеп с отходами

Сейчас в месте ДТП организовано реверсивное движение.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, на 22 км трассы «Тула-Белев» под Тулой произошло ДТП с участием мусоровоза «Вольво» с прицепом.

По предварительной информации, водитель самосвала пытался разъехаться со встречным грузовиком, слишком сильно принял вправо. В результате полный прицеп мусора опрокинулся, а сам мусоровоз съехал с дороги. Мусор рассыпался.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД, которые организовали реверсивное движение, а также представители компании-перевозчика.

Отметим, что когда наш корреспондент начал съемку на месте происшествия, один из мужчин, представившийся руководителем, предлагал «сфотографировать издали», «не снимать мусор вблизи». Причин мужчина не назвал.

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ДТП с мусоровозом, Тула-Белев, Фото: 1
ДТП с мусоровозом, Тула-Белев, Фото: 2
ДТП с мусоровозом, Тула-Белев, Фото: 3
ДТП с мусоровозом, Тула-Белев, Фото: 4
ДТП с мусоровозом, Тула-Белев, Фото: 5
ДТП с мусоровозом, Тула-Белев, Фото: 6
ДТП с мусоровозом, Тула-Белев, Фото: 7
ДТП с мусоровозом, Тула-Белев, Фото: 8
ДТП с мусоровозом, Тула-Белев, Фото: 9
ДТП с мусоровозом, Тула-Белев, Фото: 10
ДТП с мусоровозом, Тула-Белев, Фото: 11
ДТП с мусоровозом, Тула-Белев, Фото: 12
ДТП с мусоровозом, Тула-Белев, Фото: 13
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:38 +8
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