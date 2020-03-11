Под Тулой съехал в кювет мусоровоз: перевернулся прицеп с отходами

Сейчас в месте ДТП организовано реверсивное движение.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, на 22 км трассы «Тула-Белев» под Тулой произошло ДТП с участием мусоровоза «Вольво» с прицепом.

По предварительной информации, водитель самосвала пытался разъехаться со встречным грузовиком, слишком сильно принял вправо. В результате полный прицеп мусора опрокинулся, а сам мусоровоз съехал с дороги. Мусор рассыпался.

На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД, которые организовали реверсивное движение, а также представители компании-перевозчика.

Отметим, что когда наш корреспондент начал съемку на месте происшествия, один из мужчин, представившийся руководителем, предлагал «сфотографировать издали», «не снимать мусор вблизи». Причин мужчина не назвал.