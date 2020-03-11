новости
новости
Регистрация
Потребительская корзина в Тульской области: чем нам предлагают питаться? – инфографика Myslo
Инфографика Игоря Королева.

Потребительская корзина в Тульской области: чем нам предлагают питаться? – инфографика Myslo

О том, что в каждом регионе есть условная потребительская корзина, знают все. Но что в нее входит? И можно ли прожить, питаясь по этому списку?

Потребительская корзина включает в себя не только продукты питания, в нее также входят непродовольственные товары и услуги. Но мы остановимся на продуктах.

Ассортимент и количество продуктов питания в потребительской корзине высчитывается по сложным схемам. В нашем регионе их регламентирует закон Тульской области «О потребительской корзине» в последней редакции от 31 мая 2018 года. В законе указан набор продуктов на год, мы разделим эти цифры на 12 и на 52, чтобы увидеть рекомендуемое количество продуктов на месяц и на неделю.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за январь 2020 года, минимальный набор продуктов питания на месяц в Тульской области стоит 4319,24 руб. Так что же можно купить на эти деньги?

Кликните на картинку для увеличения:

Баранину только по праздникам

Предполагается, что в год человек должен есть 58,7 кг мясопродуктов (4,89 кг в месяц, 1,13 кг в неделю), в том числе 16,5 кг говядины (1,37 кг в месяц, 320 г в неделю), 9,8 кг свинины (820 г в месяц, 190 г в неделю) и 31,6 кг птицы (2,6 кг в месяц и 610 г в неделю). А вот от баранины вообще придется почти отказаться — в потребительской корзине всего 800 г этого продукта на целый год. Исключительно на большой праздник!

Рыбы заложено гораздо меньше — 19 кг в год. Это 18 кг свежего продукта и 1 кг сельди, что равно 1,5 кг свежей рыбы в месяц и 350 г в неделю. Ну, а сельдь тоже только по особому случаю.

С молочными продуктами ситуация радужнее, их в год полагается 290,8 кг (24,23 кг в месяц и 5,59 кг в неделю) в пересчете на молоко. Сюда входят 10 кг в месяц и по 2,31 кг в неделю вместе молока и кефира, 270 г в месяц и 60 г в неделю сливочного масла, 375 г сыра и 1,16 кг творога в месяц (86 г и 270 г в неделю).

В немилости оказалась сметана. Её тулякам предписали есть всего 2 кг в год, то есть на неделю остается всего 38 г.

Яйца — 210 штук в год, 17 в месяц и 4 в неделю. В годовой потребительской корзине 115,2 кг овощей (9,6 кг в месяц и 2,22 в неделю). Больше всего капусты и столовых корнеплодов (морковь, редис, свекла, петрушка и т. д.) — по 42,6 кг в год, 3,55 кг в месяц и 820 г в неделю. Огурцов и помидоров всего 5 кг в год, 100 г в неделю. А на остальные овощи остается 25 кг в год и 480 г в неделю.

Также тулякам советуют добавлять в рацион фрукты: 60 кг в год, 5 кг в месяц и 1,15 кг в неделю.

1 кг конфет на год

10,7 кг в месяц и 2,47 кг в неделю отводится на хлебные продукты (собственно хлеб, мука, крупы и бобовые). В том числе 500 г бобовых, 250 г риса, 460 г других круп и 750 г макарон в неделю. А также 67,9 кг пшеничного хлеба в год и 72,9 кг ржаного. То есть 5,66 кг пшеничного и 6,08 ржаного кг в месяц и 1,3 кг пшеничного и 1,4 кг ржаного в неделю, что равно примерно двум буханкам.

Картофеля тулякам полагается есть много: 100,5 кг в год, то есть 1,93 кг в неделю. А вот со сладким придется завязать. Несмотря на то, что на год сахара отводится 22,2 кг, а это 1,85 кг в месяц, конфеты и печенья указаны из расчета всего по 1 кг в год. Это примерно по одной конфетке в неделю.
Также в перечне есть 220 г в неделю растительного масла, других жиров и маргарина, 7 г соли, 10 г чая и 13 г специй.

Это расчет для трудоспособного населения, у пенсионеров и детей показатели немного другие. Так, например, малышам определили 3,5 кг печенья и 2 кг конфет в год, а вот количество хлебных продуктов им сократили почти в два раза — до 78,3 кг в год.

А можно ли на это прожить?

Потребительская корзина рассчитывается из минимальных потребностей человека. Сейчас она диктует нам диету, в которой в неделю на 1,13 кг мясных продуктов и 360 г рыбы приходится 2,22 кг овощей и 1,93 кг картофеля. Конечно, у большинства из нас рацион, мягко говоря, другой. А к такому наш организм не привык.

Кандидат медицинских наук, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в интервью федеральным СМИ сказала, что потребительскую корзину нужно скорректировать с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса:

- По рекомендациям ВОЗ необходимо сокращать количество сахаросодержащих продуктов, а потребление мяса и рыбы увеличить. Безусловно, наша потребительская корзина рассчитана довольно усредненно. С диетологической точки зрения потребление количества белков, жиров и углеводов должно рассчитываться исходя из возраста, пола, массы тела, рода занятий человека, а также его образа жизни.

Пересматривать корзину в сторону оздоровления необходимо.
Также она подчеркнула, что по возможности нужно отдавать предпочтение качественным продуктам.

В январе 2020 года проблему озвучил и президент России Владимир Путин:

- Если посмотреть на эту корзину, то, по мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании. Потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия занимают большую часть, а овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру.

По правилам, пересматривать корзину нужно не реже одного раза в 5 лет. Ближайшие изменения ждут потребителей уже в конце 2020 года.

Сюжет: Полезные разъяснялки
Коронавирус: 7 важных вопросов о личной гигиене, масках и мытье рук
Жизнь Тулы и области
Коронавирус: 7 важных вопросов о личной гигиене, масках и мытье рук
4 марта, в 16:53, 68 5179 4
До конца «дачной амнистии» остался всего год: что нужно делать?
Жизнь Тулы и области
До конца «дачной амнистии» остался всего год: что нужно делать?
3 марта, в 12:30, 45 9788 3
Сдаем на права в 2020 году: новые правила
Обзоры / Инструкция
Сдаем на права в 2020 году: новые правила
12 февраля, в 16:39, 11 6117 0
Кому положена бесплатная квартира от государства: разъяснение Myslo
Жизнь Тулы и области
Кому положена бесплатная квартира от государства: разъяснение Myslo
27 января, в 21:00, 70 9211 4
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:48 0
Другие статьи по темам
Событие
потребительская корзинаинфографика
Место
ТулаТульская область
Прочее
Чем предлагают питаться тулякам

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алевтина, Антон, Василий: названы самые редкие имена новорожденных в феврале
Алевтина, Антон, Василий: названы самые редкие имена новорожденных в феврале
Названы товары, которые подорожают в России из-за повышения курса доллара
Названы товары, которые подорожают в России из-за повышения курса доллара
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.