Потребительская корзина в Тульской области: чем нам предлагают питаться? – инфографика Myslo

Инфографика Игоря Королева.

О том, что в каждом регионе есть условная потребительская корзина, знают все. Но что в нее входит? И можно ли прожить, питаясь по этому списку?

Потребительская корзина включает в себя не только продукты питания, в нее также входят непродовольственные товары и услуги. Но мы остановимся на продуктах.

Ассортимент и количество продуктов питания в потребительской корзине высчитывается по сложным схемам. В нашем регионе их регламентирует закон Тульской области «О потребительской корзине» в последней редакции от 31 мая 2018 года. В законе указан набор продуктов на год, мы разделим эти цифры на 12 и на 52, чтобы увидеть рекомендуемое количество продуктов на месяц и на неделю.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за январь 2020 года, минимальный набор продуктов питания на месяц в Тульской области стоит 4319,24 руб. Так что же можно купить на эти деньги?

Кликните на картинку для увеличения:

Баранину только по праздникам

Предполагается, что в год человек должен есть 58,7 кг мясопродуктов (4,89 кг в месяц, 1,13 кг в неделю), в том числе 16,5 кг говядины (1,37 кг в месяц, 320 г в неделю), 9,8 кг свинины (820 г в месяц, 190 г в неделю) и 31,6 кг птицы (2,6 кг в месяц и 610 г в неделю). А вот от баранины вообще придется почти отказаться — в потребительской корзине всего 800 г этого продукта на целый год. Исключительно на большой праздник!

Рыбы заложено гораздо меньше — 19 кг в год. Это 18 кг свежего продукта и 1 кг сельди, что равно 1,5 кг свежей рыбы в месяц и 350 г в неделю. Ну, а сельдь тоже только по особому случаю.

С молочными продуктами ситуация радужнее, их в год полагается 290,8 кг (24,23 кг в месяц и 5,59 кг в неделю) в пересчете на молоко. Сюда входят 10 кг в месяц и по 2,31 кг в неделю вместе молока и кефира, 270 г в месяц и 60 г в неделю сливочного масла, 375 г сыра и 1,16 кг творога в месяц (86 г и 270 г в неделю).

В немилости оказалась сметана. Её тулякам предписали есть всего 2 кг в год, то есть на неделю остается всего 38 г.

Яйца — 210 штук в год, 17 в месяц и 4 в неделю. В годовой потребительской корзине 115,2 кг овощей (9,6 кг в месяц и 2,22 в неделю). Больше всего капусты и столовых корнеплодов (морковь, редис, свекла, петрушка и т. д. ) — по 42,6 кг в год, 3,55 кг в месяц и 820 г в неделю. Огурцов и помидоров всего 5 кг в год, 100 г в неделю. А на остальные овощи остается 25 кг в год и 480 г в неделю.

Также тулякам советуют добавлять в рацион фрукты: 60 кг в год, 5 кг в месяц и 1,15 кг в неделю.

1 кг конфет на год

10,7 кг в месяц и 2,47 кг в неделю отводится на хлебные продукты (собственно хлеб, мука, крупы и бобовые). В том числе 500 г бобовых, 250 г риса, 460 г других круп и 750 г макарон в неделю. А также 67,9 кг пшеничного хлеба в год и 72,9 кг ржаного. То есть 5,66 кг пшеничного и 6,08 ржаного кг в месяц и 1,3 кг пшеничного и 1,4 кг ржаного в неделю, что равно примерно двум буханкам.

Картофеля тулякам полагается есть много: 100,5 кг в год, то есть 1,93 кг в неделю. А вот со сладким придется завязать. Несмотря на то, что на год сахара отводится 22,2 кг, а это 1,85 кг в месяц, конфеты и печенья указаны из расчета всего по 1 кг в год. Это примерно по одной конфетке в неделю.

Также в перечне есть 220 г в неделю растительного масла, других жиров и маргарина, 7 г соли, 10 г чая и 13 г специй.

Это расчет для трудоспособного населения, у пенсионеров и детей показатели немного другие. Так, например, малышам определили 3,5 кг печенья и 2 кг конфет в год, а вот количество хлебных продуктов им сократили почти в два раза — до 78,3 кг в год.

А можно ли на это прожить?

Потребительская корзина рассчитывается из минимальных потребностей человека. Сейчас она диктует нам диету, в которой в неделю на 1,13 кг мясных продуктов и 360 г рыбы приходится 2,22 кг овощей и 1,93 кг картофеля. Конечно, у большинства из нас рацион, мягко говоря, другой. А к такому наш организм не привык.

Кандидат медицинских наук, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в интервью федеральным СМИ сказала, что потребительскую корзину нужно скорректировать с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса:

- По рекомендациям ВОЗ необходимо сокращать количество сахаросодержащих продуктов, а потребление мяса и рыбы увеличить. Безусловно, наша потребительская корзина рассчитана довольно усредненно. С диетологической точки зрения потребление количества белков, жиров и углеводов должно рассчитываться исходя из возраста, пола, массы тела, рода занятий человека, а также его образа жизни.

Пересматривать корзину в сторону оздоровления необходимо.

Также она подчеркнула, что по возможности нужно отдавать предпочтение качественным продуктам.

В январе 2020 года проблему озвучил и президент России Владимир Путин:

- Если посмотреть на эту корзину, то, по мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании. Потому что там картофель, жиры, хлебобулочные изделия занимают большую часть, а овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру.

По правилам, пересматривать корзину нужно не реже одного раза в 5 лет. Ближайшие изменения ждут потребителей уже в конце 2020 года.