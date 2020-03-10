С начала марта погода в Туле дважды побила температурные рекорды

Фото из архива Myslo.

Такая аномально теплая весна у нас!

Как сообщили Myslo синоптики Тульского гидрометцентра, 5 марта в Туле был побит рекорд 22-летней давности. В этот день температура воздуха достигла +9°С, при том, что в 1998 году максимальное значение было +6,4°С.

Еще одним рекордом погода отметилась 8 марта. Этот день стал самым теплым в истории с 2002 года — +9,5°С и +5,7°С соответственно.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, несмотря на аномально теплую зиму и начало весны, сажать картошку садоводам еще рано.

- Лучше сажать картошку в конце первой декады мая. Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку, — цитирует Вильфанда РИА «Новости».