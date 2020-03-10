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В Кимовске арестовали участников нападения на ювелирный магазин

В Кимовске арестовали участников нападения на ювелирный магазин

Добычей преступников стали ценности почти на 5 миллионов рублей.

6 марта Кимовский городской суд избрал меру пресечения под стражу двух мужчин, которые 30 января прошлого года совершили нападение на ювелирный салон «Империя золота».
 
 
Злоумышленникам вменяется п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере).
 
 
По данным следствия, Мирошниченко и Мирзатиллаев вступили в преступный сговор и вечером 29 января приехали на автомобиле в Кимовск, припарковавшись между домами у магазина.
 
Утром 30 января они надели на лица медицинские маски, вооружились внешне схожими с обрезом охотничьего ружья и пистолета ПМ предметами и вошли в ювелирный магазин.
 
 
«Продавцы магазина, реально опасаясь за свои жизни и здоровье, были вынуждены подчиниться незаконным требованиям Мирошниченко Е. А. и Мирзатиллаева А. Ю., передав им ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму 4 978 735 рублей. После этого обвиняемые, удерживая при себе похищенное, на автомобиле с места совершения преступления скрылись, обратив его в свою собственность», — сообщила Myslo пресс-секретарь Управления судебного департамента в Тульской области.
 
С учетом данных о личностях обвиняемых и тяжести инкриминируемого деяния, а также того, что злоумышленников объявляли в розыск, их заключили под стражу до 30 апреля 2020 года.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 13:00 +5
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Место
КимовскКимовский районТульская область

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