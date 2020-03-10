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Массовое ДТП с автомобилем каршеринга в Туле: полиция продолжает розыск водителя

Массовое ДТП с автомобилем каршеринга в Туле: полиция продолжает розыск водителя

По неофициальной информации, виновник автоаварии использовал поддельный аккаунт.

Установить водителя, который вечером 7 марта на автомобиле каршеринга совершил массовое ДТП на пр. Ленина в Туле, пока не удалось. По неофициальной информации, поиск осложняется из-за того, что находившийся за рулем человек использовал поддельный аккаунт.
 

 
Напомним, по предварительной информации, двигаясь по проспекту Ленина в сторону центра города, водитель арендованного Volkswagen Polo не справился с управлением и сначала врезался в припаркованные ВАЗ-22114 и Nissan .
 
Затем Volkswagen развернулся через две сплошные на проспекте в противоположную сторону, видимо собираясь скрыться, но там тоже выехал с проезжей части и врезался в стоявшие в парковочном кармане Datsun on-DO, Kia и Toyota Prado.
 
Водитель и пассажиры Volkswagen Polo сбежали, бросив на месте происшествия арендованный автомобиль. При осмотре салона в нем нашли оставленную на переднем сиденье черную шапку-ушанку.
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В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 1
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 2
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 3
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 4
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 5
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 6
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 7
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 8
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 9
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 10
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 11
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 12
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 13
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 14
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 15
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 16
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 17
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 18
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 19
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 20
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 21
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 22
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 23
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 24
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 25
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 26
В Туле компания на каршеринговом авто протаранила пять машин, Фото: 27
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 12:15 +11
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