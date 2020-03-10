Массовое ДТП с автомобилем каршеринга в Туле: полиция продолжает розыск водителя

Установить водителя, который вечером 7 марта на автомобиле каршеринга совершил массовое ДТП на пр. Ленина в Туле, пока не удалось. По неофициальной информации, поиск осложняется из-за того, что находившийся за рулем человек использовал поддельный аккаунт.

Напомним , по предварительной информации, двигаясь по проспекту Ленина в сторону центра города, водитель арендованного Volkswagen Polo не справился с управлением и сначала врезался в припаркованные ВАЗ-22114 и Nissan .

Затем Volkswagen развернулся через две сплошные на проспекте в противоположную сторону, видимо собираясь скрыться, но там тоже выехал с проезжей части и врезался в стоявшие в парковочном кармане Datsun on-DO, Kia и Toyota Prado.

Водитель и пассажиры Volkswagen Polo сбежали, бросив на месте происшествия арендованный автомобиль. При осмотре салона в нем нашли оставленную на переднем сиденье черную шапку-ушанку.