Фото из архива Myslo.
Из-за вспышки коронавируса россиян призвали отказаться от поездок в общественном транспорте в часы пик
А еще Роспотребнадзор рекомендует ограничить тесные объятия и рукопожатия.
В связи со вспышкой китайского коронавируса Роспотребнадзор опубликовал ряд рекомендаций для россиян:
- воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
- используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2−3 часа,
- избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа),
- мойте тщательно руки с мылом и водой после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми,
- дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь,
- ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия,
- пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).
Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание, что симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:
- высокая температура тела,
- головная боль,
- слабость,
- кашель,
- затрудненное дыхание,
- боли в мышцах,
- тошнота,
- рвота,
- диарея.
Что делать, если вы подозреваете, что у вас коронавирусная инфекция:
- Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
- Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
- Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
- Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
- Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.
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