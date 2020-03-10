Из-за вспышки коронавируса россиян призвали отказаться от поездок в общественном транспорте в часы пик

Фото из архива Myslo.

А еще Роспотребнадзор рекомендует ограничить тесные объятия и рукопожатия.

В связи со вспышкой китайского коронавируса Роспотребнадзор опубликовал ряд рекомендаций для россиян:

воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;

используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2−3 часа,

избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа),

мойте тщательно руки с мылом и водой после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми,

дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь,

ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия,

пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание, что симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

высокая температура тела,

головная боль,

слабость,

кашель,

затрудненное дыхание,

боли в мышцах,

тошнота,

рвота,

диарея.

Что делать, если вы подозреваете, что у вас коронавирусная инфекция: