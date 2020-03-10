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Из-за вспышки коронавируса россиян призвали отказаться от поездок в общественном транспорте в часы пик
Фото из архива Myslo.

Из-за вспышки коронавируса россиян призвали отказаться от поездок в общественном транспорте в часы пик

А еще Роспотребнадзор рекомендует ограничить тесные объятия и рукопожатия.

В связи со вспышкой китайского коронавируса Роспотребнадзор опубликовал ряд рекомендаций для россиян:

  • воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
  • используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2−3 часа,
  • избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа),
  • мойте тщательно руки с мылом и водой после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми,
  • дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь,
  • ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия,
  • пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание, что симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

  • высокая температура тела,
  • головная боль,
  • слабость,
  • кашель,
  • затрудненное дыхание,
  • боли в мышцах,
  • тошнота,
  • рвота,
  • диарея.

Что делать, если вы подозреваете, что у вас коронавирусная инфекция:

  1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
  2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
  3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
  4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
  5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.
Сюжет: Коронавирус из Китая
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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 15:26 +2
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