новости
новости
Регистрация
В Туле на площади Ленина разбирают Губернский каток

В Туле на площади Ленина разбирают Губернский каток

Он проработал 3,5 месяца.

10 марта в Туле приступили к разбору Губернского катка, который находится на площади Ленина. Напомним, вчера был последний день его работы.

Вообще каток функционировал с 15 ноября — на три недели дольше, чем в прошлом году. По сравнению с 2017 годом площадь ледового покрытия увеличилась более чем на 700 кв. метров. Появилась иллюминация «Звездное небо».

Желающих покататься на коньках было так много, что у пункта проката выстраивалась очередь. По поручению главы региона для комфорта посетителей была построена теплая галерея. Как и в прошлые годы, вход на каток и прокат коньков были бесплатными.

Несмотря на аномально теплую погоду, всю зиму каток работал в обычном режиме. За всё время его посетили более 70 тысяч человек.

Галерея
Разбирают Губернский каток, Фото: 1
Разбирают Губернский каток, Фото: 2
Разбирают Губернский каток, Фото: 3
Разбирают Губернский каток, Фото: 4
Разбирают Губернский каток, Фото: 5
Разбирают Губернский каток, Фото: 6
Разбирают Губернский каток, Фото: 7
Разбирают Губернский каток, Фото: 8
Разбирают Губернский каток, Фото: 9
Разбирают Губернский каток, Фото: 10
Разбирают Губернский каток, Фото: 11
Разбирают Губернский каток, Фото: 12
Разбирают Губернский каток, Фото: 13
Разбирают Губернский каток, Фото: 14
Разбирают Губернский каток, Фото: 15
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 15:43 +6
Другие статьи по темам
Место
ТулаГубернский каток
Прочее
закрытие каткаразбор катка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области обнаружены новые точки концентрации ДТП
В Тульской области обнаружены новые точки концентрации ДТП
Из-за вспышки коронавируса россиян призвали отказаться от поездок в общественном транспорте в часы пик
Из-за вспышки коронавируса россиян призвали отказаться от поездок в общественном транспорте в часы пик
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.