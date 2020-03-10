В Туле на площади Ленина разбирают Губернский каток

10 марта в Туле приступили к разбору Губернского катка, который находится на площади Ленина. Напомним, вчера был последний день его работы.

Вообще каток функционировал с 15 ноября — на три недели дольше, чем в прошлом году. По сравнению с 2017 годом площадь ледового покрытия увеличилась более чем на 700 кв. метров. Появилась иллюминация «Звездное небо».

Желающих покататься на коньках было так много, что у пункта проката выстраивалась очередь. По поручению главы региона для комфорта посетителей была построена теплая галерея. Как и в прошлые годы, вход на каток и прокат коньков были бесплатными.