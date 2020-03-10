Проект развязки у Восточного обвода обойдется Туле в 5,6 млн рублей

На сайте госзакупок определили, кто будет делать проект по реконструкции улицы Ложевой, включая пересечение с ул. Металлургов и Восточным обводом в Туле.

В начале аукциона выполнение проектных работ стоило 6,8 млн рублей.

В электронном конкурсе предложила минимальную цену и победила московская фирма ООО «Интермост». Проект обойдется городу в 5,6 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, сделать проекты планировки территории и межевания территории, составить проект реконструкции объекта и межевой план участка строительства автодороги.

Пока примерное обустройство развязки на схеме выглядит так:

Всего на выполнение работ исполнителю дается 230 календарных дней, и после первого этапа выполнения в течение 20 дней компания «Интермост» должна предоставить администрации Тулы не менее трех вариантов проектов реконструкции участка.

Основной задачей проекта — сделать оптимальный инженерный проект по реконструкции, который бы решил проблемы с пропускной способностью ул. Ложевой и примыкающих дорог по ул. Металлургов и Восточный обвод.