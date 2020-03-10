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Проект развязки у Восточного обвода обойдется Туле в 5,6 млн рублей

Проект развязки у Восточного обвода обойдется Туле в 5,6 млн рублей

Максимальная цена на выполнение проекта составляла 6,8 млн рублей.

На сайте госзакупок определили, кто будет делать проект по реконструкции улицы Ложевой, включая пересечение с ул. Металлургов и Восточным обводом в Туле.

В начале аукциона выполнение проектных работ стоило 6,8 млн рублей. 

В электронном конкурсе предложила минимальную цену и победила московская фирма ООО «Интермост». Проект обойдется городу в 5,6 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, сделать проекты планировки территории и межевания территории, составить проект реконструкции объекта и межевой план участка строительства автодороги.

Пока примерное обустройство развязки на схеме выглядит так:

 

Всего на выполнение работ исполнителю дается 230 календарных дней, и после первого этапа выполнения в течение 20 дней компания «Интермост» должна предоставить администрации Тулы не менее трех вариантов проектов реконструкции участка.

Основной задачей проекта — сделать оптимальный инженерный проект по реконструкции, который бы решил проблемы с пропускной способностью ул. Ложевой и примыкающих дорог по ул. Металлургов и Восточный обвод.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 14:50 0
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