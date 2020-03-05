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Тульскому музею изобразительных искусств присудили премию Правительства РФ

Тульскому музею изобразительных искусств присудили премию Правительства РФ

В 2019 году ТМИИ отметил 100-летний юбилей.

2 марта Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении 12 премий Правительства РФ 2019 года в области культуры. Одна из них присуждена нашему региону за проект «Тульский музей изобразительных искусств: перезагрузка в 100-летний юбилей».

Премию вручат генеральному директору Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Роману Гаврилину, его первому заместителю Марине Кузиной и заведующей отделом хранения Тульского музея изобразительных искусств Галине Ересько.

В фондах музея — свыше 25 тысяч произведений и предметов искусства. Среди них — шедевры русских и зарубежных авторов. Основой коллекции музея послужили собрания дворянских усадеб Бобринских, Гагариных, Голицыных, Раевских, крупных российских коллекционеров.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина с 2018 года начато масштабное обновление музея: проведен капитальный ремонт, закуплено новое оборудование, установлена современная система охраны музейных ценностей, обновлена экспозиция, начато сотрудничество с ведущими федеральными музеями и организованы новые программы для посетителей, прежде всего школьников. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу строительство нового, современного фондохранилища ТМИИ.

– Фактически создан новый формат работы музея. Уже сегодня, по мнению экспертов, он стал одним из лучших региональных музеев, обладающих уникальной коллекцией предметов изобразительного искусства разных эпох, — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Напомним, в 2019 году ТМИИ отметил 100-летний юбилей. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Алексея Дюмина по строительству нового, современного фондохранилища.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:01 +6
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