новости
новости
Регистрация
Тульский музей изобразительных искусств получит 800 новых экспонатов

Тульский музей изобразительных искусств получит 800 новых экспонатов

Сотрудникам предстоит составить паспорт на каждый предмет и занести его в каталог, после этого экспонаты смогут увидеть посетители.

В четверг, 30 января, в Туле состоится торжественная передача 800 произведений живописи, скульптуры, графики музею изобразительных искусств. Большая коллекция изобразительного искусства была собрана Союзом художников СССР на крупных выставках Армении, Киргизии, Азербайджана, Грузии, Казахстана и других союзных республик.

В прошлом году федеральный Минкульт решил передать эти произведения музеям страны. Подбор работ осуществлялся непосредственно с учетом интересов каждого музея. Фонды ТМИИ пополнятся работами 373 авторов. Главные темы картин, скульптур и графики – это трудовые будни советского народа, портреты известных общественных и политических деятелей СССР, пейзажи, натюрморты, иллюстрации к литературным произведениям.

Сотрудникам музея предстоит составить паспорт на каждый предмет, занести информацию в государственный каталог, после этого новые экспонаты включат в экспозицию. Торжественная процедура передачи состоится 30 января, в 15.30. После этого гости смогут увидеть выставку работ художника Марка Шагала, которая откроется в музее в тот же день.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:43 +2
Другие статьи по темам
Событие
передача экспонатов музеюмузейные экспонатыновая выставкаТульский музей изобразительных искусств
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Двух руководителей тульских госучреждений уволили после антикоррупционных проверок
Двух руководителей тульских госучреждений уволили после антикоррупционных проверок
Тульские судебные приставы стали донорами
Тульские судебные приставы стали донорами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.