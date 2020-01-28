Тульский музей изобразительных искусств получит 800 новых экспонатов

Сотрудникам предстоит составить паспорт на каждый предмет и занести его в каталог, после этого экспонаты смогут увидеть посетители.

В четверг, 30 января, в Туле состоится торжественная передача 800 произведений живописи, скульптуры, графики музею изобразительных искусств. Большая коллекция изобразительного искусства была собрана Союзом художников СССР на крупных выставках Армении, Киргизии, Азербайджана, Грузии, Казахстана и других союзных республик.

В прошлом году федеральный Минкульт решил передать эти произведения музеям страны. Подбор работ осуществлялся непосредственно с учетом интересов каждого музея. Фонды ТМИИ пополнятся работами 373 авторов. Главные темы картин, скульптур и графики – это трудовые будни советского народа, портреты известных общественных и политических деятелей СССР, пейзажи, натюрморты, иллюстрации к литературным произведениям.

Сотрудникам музея предстоит составить паспорт на каждый предмет, занести информацию в государственный каталог, после этого новые экспонаты включат в экспозицию. Торжественная процедура передачи состоится 30 января, в 15.30. После этого гости смогут увидеть выставку работ художника Марка Шагала, которая откроется в музее в тот же день.