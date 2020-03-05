новости
новости
Регистрация
БК «Арсенал» – чемпион Евразийской лиги!

БК «Арсенал» – чемпион Евразийской лиги!

Тульская команда победила соперника из Казахстана и завоевала золото турнира.

Накануне в Ереване состоялся финал Евразийской лиги баскетбола. Тульский «Арсенал» встречался с «Барсами». Матч с этой командой для оружейников был полностью непредсказуем, ведь по ходу сезона они ни разу не сыграли с вице-чемпионом Казахстана в оптимальном составе или будучи в оптимальных физических и психологических кондициях.

Стартовые минуты матча удачнее провели «Барсы», но «Арсенал» быстро сократил отставание. Всю первую четверть команды шли очко в очко, что и зафиксировала сирена перед первым двухминутным перерывом — 19:19. Постепенно туляки нарастили преимущество, но «Барсы» так просто не собирались сдаваться и в один момент перехватили инициативу.

Оружейники быстро вернули контроль и довели матч до уверенной победы — 89:78. Самым результативным в составе «Арсенала» стал Евгений Маринин, набрав 21 очко, сделав 4 ассиста и 3 подбора.

Тульский «Арсенал» стал чемпионом Евразийской лиги по баскетболу! Это первый трофей в новой истории команды.

По итогам турнира Артём Попов стал лучшим центровым, а Евгений Маринин получил приз как самый ценный игрок.

Запись финального матча можно посмотреть здесь.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:31 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК АрсеналЕвразийская лига баскетбола

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Подарок её порадует: Купите карту в фитнес-клуб #ВФОРМЕ со скидкой
Подарок её порадует: Купите карту в фитнес-клуб #ВФОРМЕ со скидкой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.