БК «Арсенал» – чемпион Евразийской лиги!

Накануне в Ереване состоялся финал Евразийской лиги баскетбола. Тульский «Арсенал» встречался с «Барсами». Матч с этой командой для оружейников был полностью непредсказуем, ведь по ходу сезона они ни разу не сыграли с вице-чемпионом Казахстана в оптимальном составе или будучи в оптимальных физических и психологических кондициях.

Стартовые минуты матча удачнее провели «Барсы», но «Арсенал» быстро сократил отставание. Всю первую четверть команды шли очко в очко, что и зафиксировала сирена перед первым двухминутным перерывом — 19:19. Постепенно туляки нарастили преимущество, но «Барсы» так просто не собирались сдаваться и в один момент перехватили инициативу.

Оружейники быстро вернули контроль и довели матч до уверенной победы — 89:78. Самым результативным в составе «Арсенала» стал Евгений Маринин, набрав 21 очко, сделав 4 ассиста и 3 подбора.

Тульский «Арсенал» стал чемпионом Евразийской лиги по баскетболу! Это первый трофей в новой истории команды.

По итогам турнира Артём Попов стал лучшим центровым, а Евгений Маринин получил приз как самый ценный игрок.

Запись финального матча можно посмотреть здесь.