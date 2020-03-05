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Губернский каток в Туле закроется 10 марта
Фото из архива Myslo.

Губернский каток в Туле закроется 10 марта

За 3,5 месяца работы катка его посетило более 70 тысяч человек.

8 марта на Губернском катке выступят воспитанники Тульской областной федерации фигурного катания. 9 марта каток будет работать в обычном режиме, а 10 марта начнется его демонтаж.

– Благодаря инициативе губернатора Алексея Дюмина каток на центральной площади Тулы работает уже третий сезон. Он стал точкой притяжения для туляков и гостей города. С каждым годом работа катка совершенствуется: площадь катания увеличивается, растет и число посетителей, – отметила директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.

В этом сезоне каток начал работать с 15 ноября – на три недели раньше, чем в прошлом. По сравнению с 2017 годом площадь ледового покрытия увеличилась более чем на 700 кв. метров. Появилась иллюминация «Звездное небо». 

Желающих покататься на коньках было так много, что у пункта проката выстраивалась очередь. По поручению главы региона для комфорта посетителей была построена теплая галерея. Как и в прошлые годы, вход на каток и прокат коньков были бесплатными.

Несмотря на аномально теплую погоду, всю зиму каток работал в обычном режиме.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:28 +5
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