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Следователи предупреждают туляков о недопустимости выхода на лёд

Следователи предупреждают туляков о недопустимости выхода на лёд

Сотрудники СУ СК России по Тульской области напоминают жителям региона об опасностях нахождения на водоемах в зимне-весенний период.

В условиях теплой зимы и с наступлением весны возрастает риск несчастных случаев и гибели людей, связанных с выходом на тонкий лед. Этой зимой по фактам гибели людей на водоёмах сотрудниками следственного управления возбуждено уголовное дело и проведено две процессуальные проверки.

В пруду посёлка Товарковский Богородицкого района утонула пятилетняя девочка, вышедшая на лёд вместе с отчимом. Мужчине удалось выбраться, ребёнок погиб. В киреевском парке подростки вышли на лёд пруда – десятилетний мальчик провалился и не смог выплыть на поверхность. В Алексинском районе в Оке утонул 34-летний рыбак – тонкий лёд не выдержал веса мужчины.

Чаще всего на водоёмах зимой погибают дети и рыбаки – шалости и пренебрежение правилами безопасности приводят к трагическим последствиям. Лёд на водоемах области недостаточно прочен, а в некоторых местах и вовсе отсутствует. Из-за оттепелей лёд становится неоднородным, рыхлым, может треснуть и провалиться.

Следователи рекомендуют тулякам усилить контроль за детьми, объяснить им правила безопасности и избегать проведения досуга на покрытых тонким льдом водоемах. Помните: именно взрослые несут ответственность за своих детей и знание ими правил техники безопасности.  

О ситуациях, опасных для жизни и здоровья детей, можно сообщить по телефонам круглосуточной линии «Ребенок в опасности»: 8(4872)55-54-01 или 123.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 23:20 0
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