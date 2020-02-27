Следователи предупреждают туляков о недопустимости выхода на лёд

Сотрудники СУ СК России по Тульской области напоминают жителям региона об опасностях нахождения на водоемах в зимне-весенний период.

В условиях теплой зимы и с наступлением весны возрастает риск несчастных случаев и гибели людей, связанных с выходом на тонкий лед. Этой зимой по фактам гибели людей на водоёмах сотрудниками следственного управления возбуждено уголовное дело и проведено две процессуальные проверки.

В пруду посёлка Товарковский Богородицкого района утонула пятилетняя девочка, вышедшая на лёд вместе с отчимом. Мужчине удалось выбраться, ребёнок погиб. В киреевском парке подростки вышли на лёд пруда – десятилетний мальчик провалился и не смог выплыть на поверхность. В Алексинском районе в Оке утонул 34-летний рыбак – тонкий лёд не выдержал веса мужчины.

Чаще всего на водоёмах зимой погибают дети и рыбаки – шалости и пренебрежение правилами безопасности приводят к трагическим последствиям. Лёд на водоемах области недостаточно прочен, а в некоторых местах и вовсе отсутствует. Из-за оттепелей лёд становится неоднородным, рыхлым, может треснуть и провалиться.

Следователи рекомендуют тулякам усилить контроль за детьми, объяснить им правила безопасности и избегать проведения досуга на покрытых тонким льдом водоемах. Помните: именно взрослые несут ответственность за своих детей и знание ими правил техники безопасности.