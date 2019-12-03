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В Алексине провалился под лед и утонул рыбак

В Алексине провалился под лед и утонул рыбак

Трагедия произошла на реке Ока.

Тело 34-летнего мужчины было обнаружено 2 декабря на берегу Оки под Алексином. Его искали трое суток – с 29 ноября.

В тот день мужчина отправился рыбачить и пропал. Родственники обратились в полицию. Спустя несколько дней тело мужчины, вмерзшее в лед, было обнаружено ниже по течению от места, где он рыбачил.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Напомним, аналогичная история едва не закончилась трагедией 23 ноября на реке Мизгея в Одоевском районе. Двое мужчин отправились на рыбалку и провалились в полынью. Им на помощь вовремя подоспели пожарные

 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь и жизнь Ваших близких. В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефону "112" с городского или мобильного.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:10 +2
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Алексин

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