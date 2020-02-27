Туляк собирался сбыть крупную партию спайса

Сотрудниками подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в соседнем регионе был задержан 32-летний житель Тулы, причастный к незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Во время оперативных мероприятий полицейские установили, что задержанный организовал сбыт наркотиков через интернет-магазин. Товар поступал покупателям через тайники-закладки. В Пролетарском округе Тулы оперативники обнаружили и изъяли два пакета со спайсом общей массой более 100 граммов.

В отношении наркодилера возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.