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В парковом пруду Киреевска утонул 10-летний мальчик
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В парковом пруду Киреевска утонул 10-летний мальчик

Подростки играли на берегу, школьник вышел на лёд, провалился и не смог выбраться.

В пруду, расположенном в городском парке Киреевска, утонул десятилетний мальчик. По предварительным данным, ребенок, играя в компании двух ребят, вышел на лед, провалился в воду и не смог выбраться.

Прибывшие на место сотрудники МЧС по Тульской области извлекли мальчика из воды, начали оказывать ему первую помощь, но безуспешно – медики констатировали смерть. По факту случившегося сотрудниками территориального отдела СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии. 

В ходе проверки будет дана оценка профилактическим мероприятиям по безопасному поведению на водоемах в зимнее время, проводимым спасательными службами, а также оценка своевременности их  прибытия на место происшествия.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:28 +2
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