Погода в Туле 28 февраля: мокро, ветрено, до +5 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу сохранится облачная погода. Местами снег и мокрый снег (до 1 мм за сутки), туман с видимостью 200-700 м.

Ветер южный, с переходом на западный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -3 до +2 градусов, днём – от нуля до +5. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.