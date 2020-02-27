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Погода в Туле 28 февраля: мокро, ветрено, до +5 градусов

Погода в Туле 28 февраля: мокро, ветрено, до +5 градусов

Синоптики прогнозируют облачность и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу сохранится облачная погода. Местами снег и мокрый снег (до 1 мм за сутки), туман с видимостью 200-700 м.

Ветер южный, с переходом на западный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -3 до +2 градусов, днём – от нуля до +5. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +5
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