В Тульской области мужчина и пятилетняя дочка провалились под лед водохранилища

Вечером 24 февраля, в водохранилище, которое находится рядом с поселком Товарково в Богородицком районе Тульской области утонул ребенок. По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило оперативно-дежурной смене ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области в 18:10.



На место происшествия направили оперативную группу местного пожарно-спасательного гарнизона, водолазов областной поисково-спасательной службы, полицию и скорую. На поиски тела ребенка ушло около двух часов.

«Предварительно установлено, что ребенок, находясь со своим отчимом и младшей сестрой, вышли на лед водоема, после чего мужчина и одна из девочек провалились под лед. Мужчине удалось выбраться, ребенок погиб», — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будут установлены обстоятельства гибели малолетней, а также причины и условия, повлекшие данное происшествие.

Напомним, 19 февраля, в пруду, расположенном в городском парке Киреевска, утонул десятилетний мальчик. По предварительным данным, ребенок, играя в компании двух ребят, вышел на лед, провалился в воду и не смог выбраться.



Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь и жизнь Ваших близких. В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефону «112» с городского или мобильного.