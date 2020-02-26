В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике: репортаж
Общая протяженность маршрутов — около 9 тысяч километров.
Андрей Журавлев
- В рамках национального проекта «Экология», а также за счет средств регионального бюджета были приобретены семь единиц лесопатрульной техники. Также, по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина, за счет внебюджетных источников был приобретен целый парк мобильных средств перемещения — это квадроциклы, снегоходы, мобильное звено. На этом наши планы не останавливаются — в текущем году за счет бюджетов двух уровней — это более 15 млн рублей — будут приобретен 21 автомобиль повышенной проходимости. Тем самым мы обновим автопарк лесопатрульного звена до 68%. Техника была изношена, а основной функцией инспекторов лесной охотничьей охраны является патрулирование. Конечно, имея патрульную технику, а также средства мобильного перемещения, которые легко проникают в труднодоступные места, места со сложным рельефом — это позволяет более эффективно осуществлять эти полномочия.