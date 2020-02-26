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В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике: репортаж

В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике: репортаж

Общая протяженность маршрутов — около 9 тысяч километров.

В среду 26 февраля в Яснополянском лесничестве сотрудники региональных департаментов лесного и охотничьего хозяйств вышли в рейд. Такие совместные выезды практикуются с марта прошлого года и на данный момент их провели почти 550.
 
Стоит отметить, что площадь лесного фонда в Тульской области составляет 282 тысяч гектар. Общая протяженность 114 маршрутов патрулирования более 9 тысяч км. Эффективность контрольных мероприятий зависит от технической оснащенности. По словам заместителя министра — директора департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов Тульской области Андрея Журавлева, лесное и охотничье хозяйства долгое время не обновлялись. В этом смысле 2019 год стал для них переломным:
 

Андрей Журавлев

- В рамках национального проекта «Экология», а также за счет средств регионального бюджета были приобретены семь единиц лесопатрульной техники. Также, по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина, за счет внебюджетных источников был приобретен целый парк мобильных средств перемещения — это квадроциклы, снегоходы, мобильное звено. На этом наши планы не останавливаются — в текущем году за счет бюджетов двух уровней — это более 15 млн рублей — будут приобретен 21 автомобиль повышенной проходимости. Тем самым мы обновим автопарк лесопатрульного звена до 68%. Техника была изношена, а основной функцией инспекторов лесной охотничьей охраны является патрулирование. Конечно, имея патрульную технику, а также средства мобильного перемещения, которые легко проникают в труднодоступные места, места со сложным рельефом — это позволяет более эффективно осуществлять эти полномочия.

Инспектор охотнадзора Щекинского района Департамента охотничьего хозяйства Тульской области Анатолий Картавый рассказал, что самые напряженные месяцы это январь и февраль, так как идет зимний маршрутный учет диких животных. По результатам работы создается лимит для охотников на отстрел живности.
 

 

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В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 1
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 2
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 3
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 4
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 5
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 6
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 7
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 8
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 9
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 10
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 11
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 12
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 13
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 14
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 15
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 16
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 17
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 18
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 19
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 20
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 21
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 22
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 23
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 24
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 25
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 26
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 27
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 28
В Тульской области охотнадзор патрулирует леса на новой технике, Фото: 29
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:28 +5
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