Туляк завоевал серебро в метании копья на командном чемпионате России

Фото и видео Федерации легкой атлетики Тульской области.

В Адлере прошли зимний командный чемпионат России и первенство по длинным метаниям. В метании копья среди юношей воспитанник ДЮСШ Советска и СШОР «Легкая атлетика» Тулы Роман Ряховский в упорной борьбе завоевал серебряную медаль.

Роман метнул копье на 65 м 90 см и выполнил норматив кандидата в мастера спорта России, уступив победителю всего 27 см.

16-летний легкоатлет всего полтора года назад выступал в детских Всероссийских соревнованиях «Шиповка юных», где с рекордом России победил в метании снаряда для школьников.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, метанием копья Роман занимается меньше года, но за это время он уже успел победить в первенстве ЦФО среди юношей с результатом 55 м.

Тренируют Романа его отец — Константин Ряховский — и старший тренер сборной области по легкой атлетике Андрей Горячих.