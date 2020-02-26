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В первый день весны в Туле ограничат продажу спиртного

В первый день весны в Туле ограничат продажу спиртного

Это связано с проведением праздничных мероприятий на набережной Упы.

В воскресенье, 1 марта, с 11.00 до 14.00, на Казанской набережной Упы пройдут праздничные мероприятия, посвященные проводам зимы.

Администрация города напоминает: в соответствии с региональным законодательством, запрещена продажа алкоголя и спиртосодержащей продукции в торговых точках, расположенных в радиусе километра от места проведения праздничных мероприятий.

Любой алкоголь, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху, нельзя будет приобрести с 12.00 до 17.00.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:23 +2
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ТулаКазанская набережная

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