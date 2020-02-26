Погода в Туле 27 февраля: снег с дождем и ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно.

Ожидается мокрый снег, дождь (до 5 мм за сутки). Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти, до 11 м/с.

Температура воздуха ночью – от -3 до +2, днём – от двух до семи градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.