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Погода в Туле 27 февраля: снег с дождем и ветер

Погода в Туле 27 февраля: снег с дождем и ветер

Синоптики обещают низкое давление и облачность.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно.

Ожидается мокрый снег, дождь (до 5 мм за сутки). Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти, до 11 м/с.

Температура воздуха ночью – от -3 до +2, днём – от двух до семи градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +7
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