В Туле росгвардейцы задержали объявленную в розыск Toyota Camry

Задержанными оказались трое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья.

В Туле на пульт централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение: автомобиль Toyota Camry, ранее объявленный в розыск по плану «Перехват», находится на улице Луначарского возле одного из домов.

На место происшествия прибыли два экипажа группы задержания. Автомобиль был обнаружен возле указанного дома. Росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции заблокировали пути отъезда и задержали подозреваемых.

Задержанными оказались трое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, которых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент ведутся следственно-оперативные действия.