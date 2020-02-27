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В Туле росгвардейцы задержали объявленную в розыск Toyota Camry

В Туле росгвардейцы задержали объявленную в розыск Toyota Camry

Задержанными оказались трое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья.

В Туле на пульт централизованной охраны Росгвардии поступило сообщение: автомобиль Toyota Camry, ранее объявленный в розыск по плану «Перехват», находится на улице Луначарского возле одного из домов.

На место происшествия прибыли два экипажа группы задержания. Автомобиль был обнаружен возле указанного дома. Росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции заблокировали пути отъезда и задержали подозреваемых.

Задержанными оказались трое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, которых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент ведутся следственно-оперативные действия.

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