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Туляки незаконно прописали в своих квартирах 9 мигрантов

Туляки незаконно прописали в своих квартирах 9 мигрантов

Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Туле в ходе профилактических мероприятий  выяснили, что нигде не работающий 29-летний мужчина прописал в своей квартире на ул. Н. Руднева четырех человек, не предоставив им фактического места для проживания.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, аналогичное нарушение выявлено участковыми уполномоченными полиции в Пролетарском районе – ранее судимая 27-летняя тулячка зарегистрировала на своей жилплощади пятерых мигрантов. Женщина созналась в содеянном. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

УМВД России по Тульской области напоминает

Нарушение миграционного законодательства уголовно наказуемо. Иностранный гражданин, зарегистрированный с нарушением действующего законодательства, может являться потенциальным преступником, либо лицом, совершившим противоправное деяние в другом регионе страны.

Такие «жильцы» могут представлять угрозу для общества. Незаконная регистрация препятствует работе правоохранительных органов по обеспечению безопасности граждан и выявлению лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:34 +1
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