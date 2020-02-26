Туляки незаконно прописали в своих квартирах 9 мигрантов

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Туле в ходе профилактических мероприятий выяснили, что нигде не работающий 29-летний мужчина прописал в своей квартире на ул. Н. Руднева четырех человек, не предоставив им фактического места для проживания.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, аналогичное нарушение выявлено участковыми уполномоченными полиции в Пролетарском районе – ранее судимая 27-летняя тулячка зарегистрировала на своей жилплощади пятерых мигрантов. Женщина созналась в содеянном. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

УМВД России по Тульской области напоминает

Нарушение миграционного законодательства уголовно наказуемо. Иностранный гражданин, зарегистрированный с нарушением действующего законодательства, может являться потенциальным преступником, либо лицом, совершившим противоправное деяние в другом регионе страны.

Такие «жильцы» могут представлять угрозу для общества. Незаконная регистрация препятствует работе правоохранительных органов по обеспечению безопасности граждан и выявлению лиц, подозреваемых в совершении преступлений.