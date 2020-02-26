новости
новости
Регистрация
Областной конкурс красоты «Мисс Тула-2020» состоится 28 февраля

Областной конкурс красоты «Мисс Тула-2020» состоится 28 февраля

Зрителей ждут в 19.00 в Тульской областной филармонии.

Одно из самых красивых событий года - ежегодный областной конкурс красоты «Мисс Тула-2020» - организован модельно-артистическим агентством Linda при поддержке Министерства культуры Тульской области.

Конкурс «Мисс Тула» является региональным отборочным туром национального конкурса «Мисс Россия».

Конкурс проводится в нашем регионе тринадцатый раз и стал уже своеобразной визитной карточкой города. В этом году 15 очаровательных девушек со всей области будут бороться за право представлять Тульский регион на национальном конкурсе «Мисс Россия».

Конкурс традиционно будет состоять из дефиле-представления, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях. Все выходы конкурсанток состоятся под живое исполнение звезд эстрады.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 16:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Мисс Тулаконкурс красотыдевушкиТульская областьТула
Место
Тульская областная филармония

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская певица Ла Нэт приглашает на праздничный концерт в честь 8 Марта
Тульская певица Ла Нэт приглашает на праздничный концерт в честь 8 Марта
Из тульской водоразборной будки хотят сделать музей
Из тульской водоразборной будки хотят сделать музей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.