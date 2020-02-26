Областной конкурс красоты «Мисс Тула-2020» состоится 28 февраля

Одно из самых красивых событий года - ежегодный областной конкурс красоты «Мисс Тула-2020» - организован модельно-артистическим агентством Linda при поддержке Министерства культуры Тульской области.

Конкурс «Мисс Тула» является региональным отборочным туром национального конкурса «Мисс Россия».

Конкурс проводится в нашем регионе тринадцатый раз и стал уже своеобразной визитной карточкой города. В этом году 15 очаровательных девушек со всей области будут бороться за право представлять Тульский регион на национальном конкурсе «Мисс Россия».

Конкурс традиционно будет состоять из дефиле-представления, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях. Все выходы конкурсанток состоятся под живое исполнение звезд эстрады.