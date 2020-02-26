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Тульская певица Ла Нэт приглашает на праздничный концерт в честь 8 Марта

Тульская певица Ла Нэт приглашает на праздничный концерт в честь 8 Марта

В программе концерта эстрадные композиции от Ла Нэт, выступления джазового квартета Michael Band, певца Роберта Саакяна и диджея Ирины Морсиной.

Помимо музыкальной части гостей ждет фуршет, лотерея с розыгрышем бьюти-боксов и корзин с подарками, сюрпризы всем женщинам в канун 8 Марта.

Праздничный концерт состоится 7 марта в Concert Hall. Начало в 18.00

Билеты на концерт Ла Нэт (12+) уже появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

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