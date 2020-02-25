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Какие дома Тулы будут обесточены 26 февраля

Какие дома Тулы будут обесточены 26 февраля

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» отключат электричество по следующим адресам:

  • Красноармейский пр-т, 26, 30, 32, 34,
  • ул. Фрунзе, 5,
  • ул. Сойфера, 23,
  • ул. Оборонная, 87, 91, 89 к. 1, 91 к. 1, 91 к. 2, 91 к. 3,
  • ул. Кауля, 11 к. 2, 13 к. 1, 13 к. 2, 13 к. 3, 13-а,
  • ул. Октябрьская, 264-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.), 268-а, 294, 296, 298,
  • ул. Металлургов, 89, 89-а,
  • ул. Дачная, 1, 1-а, 2,
  • ул. Кутузова, 183-225 (нечётн.), 150,
  • пер. Дачный, 2-10 (чётн.), 3-а, 8-а, 1-11 (нечётн.),
  • пер. 8 Марта, 1-7 (нечётн.), 4,
  • пер. Доменный, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-9 (нечётн.), 7-а, 2-10 (чётн.),
  • ул. Разливочная, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 7,
  • Епифанское шоссе, 2, 37-57 (нечётн.),
  • ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),
  • ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 4, 6, 10,
  • ул. Газовая, 40, 42,
  • ул. Ствольная, 1-35 (нечётн.), 4-30 (чётн.), 1-а, 21-а, 23-а, 13-а, 11-а, 5-а,
  • ул. Набережная Дрейера, 48-50,
  • ул. Ленина, 1-11,
  • пер. 1-й Красный,
  • пер. 2-й Красный, 3, 5, 7,
  • ул. Мосина, 9-17 (нечётн.),
  • ул. Агеева, 19-26,
  • пер. Циолковского, 2-а, 2-б, 1-а, 1-б, 1, 3,
  • ул. Чекалина, 1
  • Мясново: 2-й Клинской пр-д,
  • ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.), 28-а,
  • ул. Чмутова, 84, 88, 17-43 (нечётн.),
  • ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.), 2-а, 2-б,
  • 4-й Клинской пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12,
  • 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
  • ул. Моторная, 2-46 (чётн.), 46-а, 3-9 (нечётн.), 9-а,
  • 1-й пр-д, 1-5 (нечётн.), 2,
  • ул. Планерная, 8,
  • д. Ивановка: ул. Луговая,
  • ул. Садовая,
  • ул. Ивановская,
  • ул. Лесная,
  • ул. Венёвская,
  • ул. Крестьянская,
  • п. Южный: ул. 2-я Овражная, 7-а, 19-а, 22-а, 4-27,
  • ул. Клубная, 31, 33,
  • п. Южный: ул. Рабочая, 1-19,
  • ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3,
  • ул. Зелёная, 1-13,
  • ул. Транспортная, 15-23.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:53 +2
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