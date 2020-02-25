Какие дома Тулы будут обесточены 26 февраля
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» отключат электричество по следующим адресам:
- Красноармейский пр-т, 26, 30, 32, 34,
- ул. Фрунзе, 5,
- ул. Сойфера, 23,
- ул. Оборонная, 87, 91, 89 к. 1, 91 к. 1, 91 к. 2, 91 к. 3,
- ул. Кауля, 11 к. 2, 13 к. 1, 13 к. 2, 13 к. 3, 13-а,
- ул. Октябрьская, 264-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.), 268-а, 294, 296, 298,
- ул. Металлургов, 89, 89-а,
- ул. Дачная, 1, 1-а, 2,
- ул. Кутузова, 183-225 (нечётн.), 150,
- пер. Дачный, 2-10 (чётн.), 3-а, 8-а, 1-11 (нечётн.),
- пер. 8 Марта, 1-7 (нечётн.), 4,
- пер. Доменный, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
- ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Сортировочная, 1-9 (нечётн.), 7-а, 2-10 (чётн.),
- ул. Разливочная, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Бункерная, 7,
- Епифанское шоссе, 2, 37-57 (нечётн.),
- ул. Щепкина, 2-18 (чётн.),
- ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 4, 6, 10,
- ул. Газовая, 40, 42,
- ул. Ствольная, 1-35 (нечётн.), 4-30 (чётн.), 1-а, 21-а, 23-а, 13-а, 11-а, 5-а,
- ул. Набережная Дрейера, 48-50,
- ул. Ленина, 1-11,
- пер. 1-й Красный,
- пер. 2-й Красный, 3, 5, 7,
- ул. Мосина, 9-17 (нечётн.),
- ул. Агеева, 19-26,
- пер. Циолковского, 2-а, 2-б, 1-а, 1-б, 1, 3,
- ул. Чекалина, 1
- Мясново: 2-й Клинской пр-д,
- ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.), 28-а,
- ул. Чмутова, 84, 88, 17-43 (нечётн.),
- ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.), 2-а, 2-б,
- 4-й Клинской пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12,
- 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
- ул. Моторная, 2-46 (чётн.), 46-а, 3-9 (нечётн.), 9-а,
- 1-й пр-д, 1-5 (нечётн.), 2,
- ул. Планерная, 8,
- д. Ивановка: ул. Луговая,
- ул. Садовая,
- ул. Ивановская,
- ул. Лесная,
- ул. Венёвская,
- ул. Крестьянская,
- п. Южный: ул. 2-я Овражная, 7-а, 19-а, 22-а, 4-27,
- ул. Клубная, 31, 33,
- п. Южный: ул. Рабочая, 1-19,
- ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3,
- ул. Зелёная, 1-13,
- ул. Транспортная, 15-23.
Другие статьи по темам
Событие
Место