В Тульской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 7636 случаев гриппа и ОРВИ – это на 21,9% ниже эпидпорога и на 16,2% ниже заболеваемости предыдущей недели. Меньше всего заболевших – среди школьников (по отношению к предыдущей неделе уровень заболеваемости снизился на 39%).

Сохраняется активная циркуляция вирусов гриппа, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области. В связи со снижением посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в 12 группах 10 детских садов.