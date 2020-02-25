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В Тульской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Тульской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Из-за снижения посещаемости приостановлена работа 12 групп 10 детских садов.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 7636 случаев гриппа и ОРВИ – это на 21,9% ниже эпидпорога и на 16,2% ниже заболеваемости предыдущей недели. Меньше всего заболевших – среди школьников (по отношению к предыдущей неделе уровень заболеваемости снизился на 39%).

Сохраняется активная циркуляция вирусов гриппа, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области. В связи со снижением посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в 12 группах 10 детских садов.

Консультацию по вопросам профилактики можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-33-25, 37-30-77 и 37-48-32.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 −1
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