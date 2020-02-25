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На выходных 82 туляка сели за руль «под градусом»

На выходных 82 туляка сели за руль «под градусом»

Сотрудники тульской Госавтоинспекции подвели итоги профилактических мероприятий.

С 21 по 24 февраля на дорогах Тульской области инспекторы выявили 82 нетрезвых водителя. Из них 44 привлечены к административной ответственности за пьяную езду, 28 – за отказ от медосвидетельствования. Ещё десять человек оказались рецидивистами – ранее их уже задерживали за аналогичное нарушение.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, рецидивист может отправиться в колонию на срок до двух лет.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:32 +2
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