На выходных 82 туляка сели за руль «под градусом»

С 21 по 24 февраля на дорогах Тульской области инспекторы выявили 82 нетрезвых водителя. Из них 44 привлечены к административной ответственности за пьяную езду, 28 – за отказ от медосвидетельствования. Ещё десять человек оказались рецидивистами – ранее их уже задерживали за аналогичное нарушение.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, рецидивист может отправиться в колонию на срок до двух лет.