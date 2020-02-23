Туляки могут помочь бездомным животным
В молодежном центре «Родина» установили ящик для сбора кормов и аксессуаров для собак и кошек.
В молодежном центре «Родина» (Тула, пр. Ленина, 20) установили ящик для сбора кормов и аксессуаров для собак и кошек, находящихся под опекой и кураторством зоозащитных групп и волонтеров города.
Любой желающий может оказать посильную помощь: оставить в ящике корм, поводок, ошейник, лакомство.
Что принимают:
- корм для собак и кошек (консервы и сухие корма любых марок, крупы, макароны);
- лакомства,
- средства от блох клещей и глистов (капли и ошейники),
- витамины и ветпрепараты, которые хранятся без холодильника;
- предметы гигиены (впитывающие пеленки) и грумминга (чесалки, пуходерки),
- поводки, ошейники, игрушки,
- переноски, лотки, лежанки (можно б/у).
Все собранные дары волонтеры передадут животным, находящимся в клиниках на лечении, на временных передержках до пристройства или кошкам и собакам, живущим на улице.
Пункт работает ежедневно с 9.00 до 20.00.
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