Туляки могут помочь бездомным животным

В молодежном центре «Родина» установили ящик для сбора кормов и аксессуаров для собак и кошек.

В молодежном центре «Родина» (Тула, пр. Ленина, 20) установили ящик для сбора кормов и аксессуаров для собак и кошек, находящихся под опекой и кураторством зоозащитных групп и волонтеров города.

Любой желающий может оказать посильную помощь: оставить в ящике корм, поводок, ошейник, лакомство.

Что принимают:

корм для собак и кошек (консервы и сухие корма любых марок, крупы, макароны);

лакомства,

средства от блох клещей и глистов (капли и ошейники),

витамины и ветпрепараты, которые хранятся без холодильника;

предметы гигиены (впитывающие пеленки) и грумминга (чесалки, пуходерки),

поводки, ошейники, игрушки,

переноски, лотки, лежанки (можно б/у).

Все собранные дары волонтеры передадут животным, находящимся в клиниках на лечении, на временных передержках до пристройства или кошкам и собакам, живущим на улице.

Пункт работает ежедневно с 9.00 до 20.00.