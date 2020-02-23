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Песенный флешмоб в торговом центре: Туляки спели «Катюшу» и «Смуглянку»
Кадр из видео.

Песенный флешмоб в торговом центре: Туляки спели «Катюшу» и «Смуглянку»

Получилось очень круто!

22 февраля в ТРЦ «Макси» прошел необычный флешмоб — песенный. Туляки массово исполнили песни «Катюша» и «Смуглянка». Участниками мероприятия стали коллективы Городского концертного зала, студенты Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского и преподаватели музыкальных школ города.

Анна Кузьмищева

- У нас была одна репетиция, скорее организационная. Репертуар — из известных песен, так что не составило труда собраться и исполнить их всем вместе. Нам, тулякам, самим хотелось создать атмосферу праздника к такому великому празднику и значимой дате — 75 лет Победы. А главное, мы хотели, чтобы люди, посетившие ТЦ в это время, вовлекались в процесс и спели вместе с нами, — рассказала корреспонденту Myslo солистка Городского концертного зала и преподаватель колледжа культуры и искусств Анна Кузьмищева.

Участниками флешмоба стали более 50 человек. Что из этого вышло, смотрите на видео:

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:11 +11
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