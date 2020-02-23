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Под Новомосковском после столкновения с автобусом Hyundai вылетел в кювет
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Новомосковском после столкновения с автобусом Hyundai вылетел в кювет

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Сегодня, 23 февраля, в 11.45 в деревне Александровка под Новомосковском случилось ДТП. По предварительной информации, автобус FoxBus не уступил дорогу Hyundai i30 и столкнулся с ним. От удара автомобиль вылетел в кювет.

В УГИБДД по Тульской области рассказали Myslo, что в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:25 +2
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