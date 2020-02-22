Очевидцев ДТП в центре Тулы просят откликнуться

Один из участников аварии обратился в редакцию Myslo с просьбой помочь в поиске очевидцев, которые видели момент аварии или он попал на видеорегистратор.

Автомобили Nissan Pathfinder и Nissan Qashqai столкнулись 8 февраля в 17:30 на перекрестке пр-та Ленина и ул. Советская. В ДТП никто не пострадал, повреждения получили лишь транспортные средства.

«Виновник до сих пор не определен, а уличные видеокамеры на главном перекрестке не работают», – пояснил автор обращения.

По словам автора объявления, Nissan Pathfinder поворачивал налево, Qashqai выехал с правого ряда перпендикулярно движению Pathfinderа. Он надеется, что точную картину аварии помогут установить очевидцы.

Если вы стали свидетелем этой аварии или у вас есть запись с видеорегистратора, то звоните по телефону: +7-902-900-50-55.