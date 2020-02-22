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Очевидцев ДТП в центре Тулы просят откликнуться

Очевидцев ДТП в центре Тулы просят откликнуться

Авария произошла 8 февраля в 17:30.

Один из участников аварии обратился в редакцию Myslo с просьбой помочь в поиске очевидцев, которые видели момент аварии или он попал на видеорегистратор.

Автомобили Nissan Pathfinder и Nissan Qashqai столкнулись 8 февраля в 17:30 на перекрестке пр-та Ленина и ул. Советская. В ДТП никто не пострадал, повреждения получили лишь транспортные средства.

«Виновник до сих пор не определен, а уличные видеокамеры на главном перекрестке не работают», – пояснил автор обращения. 

По словам автора объявления, Nissan Pathfinder поворачивал налево, Qashqai выехал с правого ряда перпендикулярно движению Pathfinderа. Он надеется, что точную картину аварии помогут установить очевидцы.

Если вы стали свидетелем этой аварии или у вас есть запись с видеорегистратора, то звоните по телефону: +7-902-900-50-55.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:51 +1
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