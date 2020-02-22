новости
новости
Регистрация
Житель Тульской области утащил у отца своего друга игровую приставку

Житель Тульской области утащил у отца своего друга игровую приставку

Он смог подобрать ключ и пробраться в дом.

В дежурную часть отдела МВД по Узловскому району с заявлением обратился 62-летний житель посёлка Брусяновский. Мужчина сообщил, что кто-то подобрал ключ от входной двери в квартиру и украл игровую приставку. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен знакомый сына заявителя. Нигде не работающий 33-летний мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания. При проведении обыска похищенное имущество изъято.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:33 0
Другие статьи по темам
Событие
квартирная кражаигровая приставка
Место
Узловский районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Очевидцев ДТП в центре Тулы просят откликнуться
Очевидцев ДТП в центре Тулы просят откликнуться
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.