Житель Тульской области утащил у отца своего друга игровую приставку

В дежурную часть отдела МВД по Узловскому району с заявлением обратился 62-летний житель посёлка Брусяновский. Мужчина сообщил, что кто-то подобрал ключ от входной двери в квартиру и украл игровую приставку. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен знакомый сына заявителя. Нигде не работающий 33-летний мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания. При проведении обыска похищенное имущество изъято.